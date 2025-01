Polizei setzt bei Ermittlungen auch auf Auto-Dash-Kameras

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Ermittlungen nach Unfällen und Straftaten im Verkehr setzt Hessens Polizei längst auch auf Videoaufnahmen von Dash-Kameras zufällig vorbeigefahrener Autofahrer. Dashcams sind meist am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe befestigt, filmen den Verkehr und sollen so etwa die Schuld bei Unfällen dokumentieren. Bei polizeilichen Ermittlungen lassen sich damit unter anderem Zeugen suchen und widersprüchliche Aussagen prüfen, wie das Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mitteilt. Die Behörde nennt Beispiele: