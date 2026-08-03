Polizei sieht tödlichen Absturz am Jubiläumsgrat als Unfall

Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Nach dem tödlichen Absturz eines 68 Jahre alten Bergsteigers auf dem Jubiläumsgrat an der Zugspitze geht die Alpinpolizei von einem Unfall aus. «Wir haben keine Hinweise auf Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter», sagte einer der ermittelnden Polizeibergführer. Es gebe zwar keine Zeugen, aber: «Wir gehen nach wie vor von einem alleinbeteiligten Absturz aus.» Der Mann aus dem baden-württembergischen Landkreis Esslingen war im Laufe des Freitags auf der anspruchsvollen Grattour von Deutschlands höchstem Gipfel zur benachbarten Alpspitze verunglückt.

Angehörige meldeten den Mann am Samstagvormittag als vermisst, worauf die Polizei eine Suchaktion startete. Zunächst lokalisierte sie sein Auto, während das Handy nicht geortet werden konnte. Für die Alpinpolizisten ist eine solche Suche herausfordernd: «Ein Kilometer auf der Fläche ist nicht wie ein Kilometer am Berg oben», erläuterte der Polizeibergführer. «Gerade bei einer Absuche ist es schwierig, weil wir unzählige Rinnen und Schuttbänder haben.»

Letztlich entdeckten zwei andere Bergsteiger den Körper des Mannes am Sonntag zwischen Biwakschachtel und Vollkarspitze etwa 50 Höhenmeter unterhalb des Grates. «Wir waren mit dem Hubschrauber unmittelbar in der Nähe, waren nur wenige Meter davon entfernt, als der Anruf der zwei Bergsteiger gekommen ist», schilderte der Alpinpolizist. Ein Notarzt stellte daraufhin den Tod des Gesuchten fest.

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Alpine Traumtour im hoch anspruchsvollen Gelände

Der Jubiläumsgrat ist eine sehr anspruchsvolle Bergtour von der Zugspitze (2.962 Meter) zum Hochblassen (2.703 Meter) und weiter zur Alpspitze (2.628 Meter). Für den an einigen Stellen mit Drahtseilen versicherten, über weite Strecken aber ungesicherten und ausgesetzten Grat benötigen trittsichere und konditionsstarke Bergsportler ohne Pausen rund neun Stunden.