Mutter erstochen

Polizei: Sohn erstach Mutter und tötete sich dann selbst

Nach dem Tod einer Mutter und ihres Sohnes in Oberhausen-Rheinhausen hat die Obduktion Klarheit gebracht. Die Ermittler suchen noch nach dem Motiv.

Ein Sohn erstach den Erkenntnissen zufolge seine Mutter und tötete sich dann selbst. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ein Sohn erstach den Erkenntnissen zufolge seine Mutter und tötete sich dann selbst. (Symbolbild)

Oberhausen-Rheinhausen (dpa/lsw) - Nach dem Fund der Leichen einer Mutter und ihres erwachsenen Sohnes in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen (Kreis Karlsruhe) steht nun fest: Der 41 Jahre alte Sohn hat seine 61 Jahre alte Mutter bisherigen Erkenntnissen zufolge erstochen und sich danach ebenfalls mit einem Messer umgebracht. Das habe die Obduktion der Toten ergeben, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar. Die beiden Toten waren am Dienstagmorgen von einer Zeugin entdeckt worden.

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