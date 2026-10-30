Mann in Untersuchungshaft

Polizei stellt bei Durchsuchungen Waffen und Drogen sicher

Einem 56-Jährigen werden Zuhälterei, Erpressung und Drogenhandel vorgeworfen. Die Polizei durchsucht mehrere Anwesen in Hessen, Niedersachsen und der Schweiz.

Bei der Durchsuchung mehrerer Anwesen in Hessen, Niedersachsen und der Schweiz stellte die Polizei scharfe Schusswaffen, hohe Summen Bargeld sowie Rauschmittel sicher. (Symbolbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Bei der Durchsuchung mehrerer Anwesen in Hessen, Niedersachsen und der Schweiz stellte die Polizei scharfe Schusswaffen, hohe Summen Bargeld sowie Rauschmittel sicher. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa) - Scharfe Schusswaffen, hohe Summen an Bargeld und Rauschgift haben Beamte bei einer großangelegten Durchsuchung mehrerer Anwesen in Hessen, Niedersachsen und der Schweiz sichergestellt. Dabei sind zwei Männer im Alter von 56 und 41 Jahren vorläufig festgenommen worden, wie die Polizei mitteilte. Der ältere der beiden sitzt nun in Untersuchungshaft.

Hintergrund des Einsatzes waren laut Polizei Ermittlungen gegen den 56-Jährigen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte unter anderem wegen des Verdachts der Zuhälterei, der Erpressung und des Drogenhandels die Durchsuchung von 16 Privatwohnungen und Firmenräumen. Für die Durchsuchung eines Anwesens in Bern seien die Schweizer Behörden hinzugezogen worden.

Beschuldigter befindet sich in Untersuchungshaft

Bei den Durchsuchungen am frühen Donnerstagmorgen seien als Zufallsfunde neben einer Pistole auch ein Revolver, drei Maschinenpistolen, mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Rauschgift sowie weitere Beweismittel sichergestellt worden. Zum Einsatz kamen nach Angaben der Polizei auch Spezialkräfte und Diensthunde.

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