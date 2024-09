24 Jahre alter Raser in Untersuchungshaft

Darmstadt (dpa) - Weil ein 24-Jähriger durch Darmstadt gerast sein soll und dabei einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht hat, ist er in Untersuchungshaft genommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) gemeinsam mitteilten, wird ihm vorgeworfen, billigend in Kauf genommen zu haben, Menschen zu verletzen oder zu töten. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Zudem wurde die Wohnung des Autofahrers durchsucht und Beweismittel wurden beschlagnahmt, wie es hieß.