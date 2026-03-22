Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer nach mehreren Unfällen
Mehrere Unfälle, kein Führerschein, 1,5 Promille: In Frankfurt hat die Polizei einen 19-jährigen Mann gestoppt, der mit dem Auto eines Bekannten unterwegs war.
Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei hat im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen in der Nacht einen betrunkenen Autofahrer gestoppt. Der 19-Jährige habe davor bereits mehrere Unfälle verursacht, wie die Polizei mitteilte.
Demnach sei der Mann mit dem Auto eines Bekannten von der Frankfurter Innenstadt in Richtung Sachsenhausen unterwegs gewesen. Auf der Fahrt sei er zunächst gegen eine Straßenlaterne geprallt. Dabei sei nach Angaben der Polizei bereits ein Reifen geplatzt und die Airbags seien ausgelöst worden. Dennoch sei der 19-Jährige weitergefahren und habe im Anschluss einen Bordstein und drei parkende Fahrzeuge beschädigt.
Als die Polizei den Mann schließlich stoppen konnte, sei er aggressiv gewesen und habe die Beamten mehrfach beleidigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille, teilte die Polizei mit. Außerdem besaß der Mann keinen gültigen Führerschein. Der entstandene Sachschaden liege im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich.