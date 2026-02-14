Fußball-Bundesliga

Polizei stoppt Kölner Fanszene vor Spiel in Stuttgart

Rund 700 Fans des 1. FC Köln dürfen nicht zum Spiel nach Stuttgart reisen. Die Polizei stoppt sie auf einer Raststätte und untersagt die Weiterfahrt.

Beim Spiel in Stuttgart wird ein Teil der Kölner Fans fehlen. (Archivbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Beim Spiel in Stuttgart wird ein Teil der Kölner Fans fehlen. (Archivbild)

Siegburg (dpa) - Der 1. FC Köln muss im Abendspiel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart auf die Unterstützung von rund 700 Fans verzichten. Den FC-Anhängern ist auf einer Raststätte an der A3 bei Siegburg die Weiterfahrt nach Stuttgart «zur Verhinderung von Straftaten» von der Polizei untersagt worden, wie es in einer Pressemitteilung des zuständigen Polizeipräsidiums Mönchengladbach hieß. Der Vorfall habe sich gegen 10.30 Uhr ereignet.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Demnach hatten mehrere Zeugen der Polizei berichtet, dass sich zahlreiche Personen aus der Kölner Fanszene auf dem Rastplatz sammeln und teilweise vermummen würden. Die hinzugezogene Bereitschaftspolizei schickte die Fans daraufhin wieder zurück nach Köln.

«Leider wird unsere aktive Fanszene heute nicht im Stadion sein. Die Polizei hat die Busse auf der Fahrt am Rasthof Siegburg gestoppt und die Weiterfahrt untersagt», teilte der 1. FC Köln auf dem Portal X mit. Trainer Lukas Kwasniok sagte dazu beim TV-Sender Sky: «Es wird ein bisschen leiser. Die genauen Hintergründe kenne ich nicht. Wir müssen das akzeptieren.» Statt nach Stuttgart fuhren die rund 700 FC-Fans zum Regionalliga-Heimspiel der Kölner U21 gegen die Sportfreunde Lotte (1:1).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei stoppt Lastwagen mit selbstentzündlicher Ladung
Gefährliche Fracht auf der A5

Polizei stoppt Lastwagen mit selbstentzündlicher Ladung

80 Fässer voller gefährlicher Abfallstoffe entdeckt die Polizei auf der A5 – viele sind bereits beschädigt.

24.10.2025

Kwasniok verspricht: «Fans können etwas von uns erwarten»
Fußball-Bundesliga

Kwasniok verspricht: «Fans können etwas von uns erwarten»

Gegen Stuttgart gibt es Personalsorgen in der Offensive. Ein Kölner Neuzugang darf auf einen Platz in der Startelf hoffen.

26.09.2025

Bekiffter Kapitän auf dem Neckar gestoppt
Heidelberg

Bekiffter Kapitän auf dem Neckar gestoppt

Ein Güterschiff macht seltsame Kurs-Korrekturen und prallt in einer Schleuse gegen die Wände. Die Polizei stoppt das Schiff.

18.07.2025

Rote Karte für Stadträte: Fahrt zum Pokalfinale untersagt
Wirbel um Pokaltickets

Rote Karte für Stadträte: Fahrt zum Pokalfinale untersagt

Gemeinsam mit sechs Stadträten wollte der Oberbürgermeister von Stuttgart zum Pokalfinale nach Berlin fahren. Das geht dem Regierungspräsidium zu weit.

21.05.2025

Rasenden Reisebus gestoppt
Polizei

Rasenden Reisebus gestoppt

In Viernheim stoppt die Polizei einen Reisebus, der nicht nur viel zu schnell fährt, die Fahrer hatten zudem ihre Ruhezeiten nicht eingehalten.

11.08.2023