Mehrere Verstöße

Polizei stoppt überladenen Anhänger auf bloßer Felge

Auf bloßer Felge fährt ein 31-Jähriger einen viel zu schwer beladenen Anhänger, bis die Polizei ihn stoppt. Dabei bemerken die Beamten noch einen Verstoß.

Die Polizei musste den 31-jährigen Fahrer stoppen und die Weiterfahrt verhindern, bis alles umgeladen und der Reifen repariert war. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei musste den 31-jährigen Fahrer stoppen und die Weiterfahrt verhindern, bis alles umgeladen und der Reifen repariert war. (Symbolbild)

Trossingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat einen Autofahrer mit deutlich überladenem Anhänger auf bloßer Felge bei Trossingen (Kreis Tuttlingen) gestoppt. Wie die Beamten mitteilten, war der Reifen des Anhängers beschädigt und fuhr deshalb am Freitagmittag auf der Felge. Der Anhänger sei mit fast dem doppelten des erlaubten Gewichts beladen gewesen. 

Laut Polizei konnte man durch die Spuren auf der Fahrbahn auch sehen, dass der 31-jährige Fahrer teilweise auf dem Radweg fuhr. Ihn erwarte jetzt ein Bußgeld. Die Polizei stoppte das Gespann und verhinderte die Weiterfahrt.

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