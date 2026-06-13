Kriminalität

Polizei stoppt Verteilung verfassungsfeindlicher Aufkleber

Mehrere Männer verteilen bei einer Versammlung in Frankfurt verfassungsfeindliche Aufkleber und tragen selbst entsprechende Symbole. Das ruft die Polizei auf den Plan.

Die Männer trugen nach Polizeiangaben auch Kleidung mit verfassungsfeindlichen Symbolen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Männer trugen nach Polizeiangaben auch Kleidung mit verfassungsfeindlichen Symbolen. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei ist in Frankfurt gegen die Verteilung von Aufklebern mit verfassungsfeindlichen Inhalten eingeschritten. Bei einer von mehreren Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt hatten nach Polizeiangaben drei Männer am Freitagabend an der Hauptwache die Aufkleber ausgeteilt. Die Polizisten hätten sofort eingegriffen, die Männer im Alter von 24 und 20 Jahren kontrolliert und festgenommen. 

Die Männer hätten auch selbst Kleidung mit verfassungsfeindlichen Symbolen getragen, was von Teilnehmern der Versammlung und auch den Beamten bemerkt worden sei. Neben den Aufklebern beschlagnahmten die Polizisten auch Pyrotechnik sowie Messer, die die drei Männer bei sich gehabt hätten. Nach ihrer Festnahme seien sie auf ein Polizeirevier gebracht worden, sie müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.

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