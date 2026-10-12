Polizei sucht Hinweise nach Handyraub in Rüsselsheim
Am Sonntagmorgen an einer S-Bahn-Station wird ein 22-Jähriger mit einem Messer attackiert und beraubt. Die Polizei hofft auf Zeugen – war jemand zur Tatzeit am Bahnhof?
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein unbekannter Täter hat in Rüsselheim einen 22-Jährigen mit einem Messer an der Hand verletzt und ihm sein Handy geraubt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß mit der Beute. Beide Männer waren zuvor an der gleichen S-Bahn-Station ausgestiegen.
Der Verletzte wurde nach dem Angriff am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft. Die Polizei bittet um Hinweise.