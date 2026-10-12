Beraubt

Polizei sucht Hinweise nach Handyraub in Rüsselsheim

Am Sonntagmorgen an einer S-Bahn-Station wird ein 22-Jähriger mit einem Messer attackiert und beraubt. Die Polizei hofft auf Zeugen – war jemand zur Tatzeit am Bahnhof?

Der Täter flüchtete zu Fuß mit dem geklauten Handy. Nun fahndet die Polizei nach ihm. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Täter flüchtete zu Fuß mit dem geklauten Handy. Nun fahndet die Polizei nach ihm. (Symbolbild)

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein unbekannter Täter hat in Rüsselheim einen 22-Jährigen mit einem Messer an der Hand verletzt und ihm sein Handy geraubt. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unbekannte zu Fuß mit der Beute. Beide Männer waren zuvor an der gleichen S-Bahn-Station ausgestiegen. 

Der Verletzte wurde nach dem Angriff am Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
18-Jähriger in Offenbach von Unbekannten attackiert
Tat am Mittwochabend

18-Jähriger in Offenbach von Unbekannten attackiert

Die Polizei sucht Hinweise: Ein junger Mann wird bei einem Verkaufstreffen schwer verletzt und beraubt. Die mutmaßlichen Täter ergriffen die Flucht.

03.09.2026

Frau fotografiert Blume und wird mit Messer attackiert
Täter flüchtet per Fahrrad

Frau fotografiert Blume und wird mit Messer attackiert

Im Odenwaldkreis wird eine Spaziergängerin schwer verletzt, als ein Unbekannter sie attackiert. Das Motiv bleibt rätselhaft, die Ermittler schließen eine Beziehungstat aus.

06.04.2026

Zwölfjähriger in Hausach mit Messer attackiert
Polizei ermittelt

Zwölfjähriger in Hausach mit Messer attackiert

Ein Zwölfjähriger wird im Ortenaukreis mit einem Messer verletzt. Die Polizei sucht nach dem mutmaßlichen minderjährigen Angreifer und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

03.03.2026

Heppenheim: Jugendlicher mit Messer bedroht und beraubt
Zeugen gesucht

Heppenheim: Jugendlicher mit Messer bedroht und beraubt

In Heppenheim haben mehrere Jugendliche einen 15-Jährigen mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter flüchteten.

20.10.2025

25-Jähriger in Darmstadt geschlagen und beraubt
Kriminalität

25-Jähriger in Darmstadt geschlagen und beraubt

Ein Mann wird in Darmstadt von Unbekannten angegangen. Die Täter schlagen ihn und nehmen ihm schließlich sein Mobiltelefon ab. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

18.07.2025