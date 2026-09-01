Polizei tröstet Katzenjunges nach Unfall der Mutter
Nach einem Unfall kümmert sich die Polizei um ein verwaistes Katzenjunges. Wie die Geschichte für das Tier weitergeht.
Lörrach (dpa/lsw) - Neben einer überfahrenen Katze haben Polizisten in Lörrach deren klagend miauendes Jungtier entdeckt und es in Sicherheit gebracht. «Die Kleine suchte sofort die Nähe der Beamtinnen und Beamten», schreibt die Polizei auf Instagram dazu. Das Katzenjunge durfte die Nacht auf dem Polizeirevier verbringen, dort wurde es versorgt und leistete den Einsatzkräften im Nachtdienst Gesellschaft.
Eine Abfrage des Mikrochips führte schließlich zur Besitzerin. «Sie konnte das Junge wieder bei sich aufnehmen», sagte eine Polizeisprecherin.