Polizeieinsatz

Polizei warnt: Bahnhof nahe Stuttgart meiden

Über den Notruf geht ein Hinweis über eine verdächtige Person an einem Bahnhof bei Stuttgart ein. Die Polizei rückt mit einem Großaufgebot aus. Was bislang bekannt ist.

In Rommelshausen kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa
In Rommelshausen kommt es derzeit zu einem Polizeieinsatz. (Symbolbild)

Kernen im Remstal (dpa) - Am Bahnhof Rommelshausen östlich von Stuttgart läuft ein Polizeieinsatz - die Bevölkerung ist aufgerufen, den Bereich zu meiden. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde über den Notruf eine Person gemeldet, die möglicherweise eine Pistole bei sich trägt.

Demnach laufen die Such- und Fahndungsmaßnahmen im Rems-Murr-Kreis. Verletzt sei nach bisherigen Erkenntnissen niemanden, hieß es von der Polizei. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, den Bahnhof bis auf Weiteres zu meiden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Verdächtige Person an Schule? 15-Jähriger gefasst
Größerer Polizeieinsatz

Verdächtige Person an Schule? 15-Jähriger gefasst

Zahlreiche Polizeikräfte sind auf dem Gelände einer berufsbildenden Schule. Sie suchen eine verdächtige Person. Was bisher bekannt ist.

12.02.2026

Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus
Hintergründe unklar

Mensch erschossen? Falscher Notruf löst Polizeieinsatz aus

In Pfedelbach im Norden Baden-Württembergs rücken zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei an. Später wird klar: Eigentlich ist gar nichts passiert.

29.01.2026

Schulen

Großeinsatz an Wuppertaler Gymnasium nach Notruf

Vor acht Wochen kam es in Wuppertal an einem Gymnasium zu einer Amoktat mit acht Verletzten. Jetzt gab es wieder einen Alarm an einer Schule. Die Abi-Prüfungen werden unterbrochen.

19.04.2024

Polizeieinsatz

Kurzzeitiger Stillstand am Bahnhof Stuttgart

Nichts ging mehr am Stuttgarter Hauptbahnhof: Wegen eines Polizeieinsatzes fuhren kurzzeitig keine Züge. Zeugen hatten «verdächtige Personen» gemeldet.

28.01.2024

Ermittlungen

Polizeieinsatz nach Hinweis auf Schüsse in Frankfurt-Höchst

17.09.2023