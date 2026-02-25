Polizeieinsatz wegen Schüssen am Main

Mühlheim (dpa/lhe) - Weil er am Mainufer Schüsse abgegeben haben soll, ist ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie den jungen Mann mit einer Schusswaffe am Mainradweg in Mühlheim (Landkreis Offenbach) gesehen hatte. Er habe mehrmals in Richtung Fluss geschossen, teilt die Polizei mit.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Der 19-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch gefasst werden. «Eine Waffe konnte, trotz gründlicher Absuche, weder bei ihm noch in der Umgebung gefunden werden, ein hinzugezogener Diensthund erschnüffelte vor Ort jedoch zwei Schreckschusshülsen, die sichergestellt wurden», berichtet die Polizei.

Die Beamten gehen daher von einer Schreckschusswaffe aus. Vermutlich habe der 19-Jährige sie in den Fluss geworfen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Polizei: Schüsse dienten vermutlich der Selbstdarstellung