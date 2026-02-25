Polizeieinsatz wegen Schüssen am Main
Ein 19-Jähriger soll am Mainufer Schüsse abgegeben und sich dabei gefilmt haben. Was die Polizei zu seinem Motiv vermutet.
Mühlheim (dpa/lhe) - Weil er am Mainufer Schüsse abgegeben haben soll, ist ein 19-Jähriger vorläufig festgenommen worden. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt, nachdem sie den jungen Mann mit einer Schusswaffe am Mainradweg in Mühlheim (Landkreis Offenbach) gesehen hatte. Er habe mehrmals in Richtung Fluss geschossen, teilt die Polizei mit.
Der 19-Jährige flüchtete zunächst, konnte jedoch gefasst werden. «Eine Waffe konnte, trotz gründlicher Absuche, weder bei ihm noch in der Umgebung gefunden werden, ein hinzugezogener Diensthund erschnüffelte vor Ort jedoch zwei Schreckschusshülsen, die sichergestellt wurden», berichtet die Polizei.
Die Beamten gehen daher von einer Schreckschusswaffe aus. Vermutlich habe der 19-Jährige sie in den Fluss geworfen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.
Polizei: Schüsse dienten vermutlich der Selbstdarstellung
Erste Hinweise deuten den Angaben zufolge darauf hin, dass der Tatverdächtige die Schussabgaben am Dienstag mit einem Handy aufnahm - demnach sei es womöglich um Selbstdarstellung gegangen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich zu melden.