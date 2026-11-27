Polizeigewalt? Ermittlungen gegen vier Polizisten
Ein 34-Jähriger wird bei einer Festnahme in Hessen schwer verletzt und muss wiederbelebt werden. Nun ermitteln Staatsanwaltschaft und LKA gegen Polizistinnen und Polizisten.
Wiesbaden (dpa) - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Randalierers im Main-Taunus-Kreis wird gegen vier Polizistinnen und Polizisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Nach Angaben des hessischen Landeskriminalamts (LKA) in Wiesbaden wurde der 34-jährige Mann während einer Festnahme schwer verletzt, musste reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht werden. Er befinde sich in einem «kritischen Zustand».
Laut LKA war die Polizei am 20. November zu einem Einsatz gerufen worden. Eine Frau hatte den mutmaßlichen Randalierer im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses gemeldet. Als die Beamten mit mehreren Streifenwagen eintrafen, zeigte sich der 34-Jährige in seiner Wohnung nach Angaben des LKA aggressiv und schlug um sich. «Während der Festnahme erlitt der Mann schwere Verletzungen», teilte die hessische Polizeibehörde mit. Beim Eintreffen des Rettungsdienstes habe der Mann keine Reaktionen mehr gezeigt. Er sei wiederbelebt worden.
Die «Hintergründe und der genaue Ablauf des Einsatzes» würden durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das LKA ermittelt, hieß es weiter. Weitere Angaben machten beide Behörden nicht.