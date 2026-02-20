Polizeischüsse beschäftigen Staatsanwaltschaft
In Bad Homburg läuft eine Festnahme aus dem Ruder. Die Polizei schießt, ein Mann ist auf der Flucht. Nun wird in zwei Richtungen ermittelt.
Bad Homburg/Frankfurt/Gießen (dpa/lhe) - Nach den Polizeischüssen in Bad Homburg ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt nun auch gegen die Polizei. Der angeschossene Tatverdächtige ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Westhessen weiter flüchtig.
In der Nacht zum Donnerstag wollten Spezialkräfte in der Bad Homburger Innenstadt vier Männer festnehmen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gießen ging es dabei um einen Einbruchdiebstahl.
Bei der Festnahme kam es zu einer «Schussabgabe». Der Sprecher der Frankfurter Staatsanwaltschaft bestätigte der dpa, dass es die Polizei war, die schoss. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt habe deswegen ein Verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen stünden ganz am Anfang, daher seien keine Details bekannt.
Drei Männer in Untersuchungshaft
Drei Männer wurden bei dem Polizeieinsatz festgenommen. Gegen sie wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gießen Untersuchungshaftbefehl erlassen. Gegen die 28, 36 und 37 Jahre alten Beschuldigten bestehe der dringende Verdacht des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls, hieß es. Konkret werde ihnen zur Last gelegt, Donnerstagnacht in Räumlichkeiten eines Recyclinghofs im Niddataler Stadtteil Ilbenstadt (Wetteraukreis) eingebrochen zu sein, um dort einen Tresor zu entwenden. Dabei seien nach bisherigen Erkenntnissen einige Hundert Euro erbeutet worden.
Ein vierter Mann wurde durch die Schussabgabe verletzt und floh. Laut Polizeipräsidium Westhessen wurde weiter nach dem Mann gesucht.