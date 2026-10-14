Kriminalität

Polizist soll 246.415 Euro aus Kontrollen behalten haben

In über 150 Fällen soll ein Polizist Geld aus Verkehrskontrollen nicht weitergeleitet haben. Neben Untreue wird ihm auch Nötigung und Urkundenfälschung vorgeworfen.

Gegen den Polizisten laufe auch ein Disziplinarverfahren, hieß es. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Gegen den Polizisten laufe auch ein Disziplinarverfahren, hieß es. (Symbolbild)

Heilbronn/Mosbach (dpa/lsw) - Ein Polizist des Präsidiums Heilbronn soll innerhalb der vergangenen fünf Jahre 246.415 Euro behalten haben, die eigentlich als Sicherheitsleistungen im Rahmen von Verkehrskontrollen gedacht waren. Das Geld habe er in mehr als 150 Fällen nicht wie vorgesehen weitergeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach mit. Sie erhob nun Anklage wegen des Verdachts der Untreue sowie wegen Untreue in Tateinheit mit Nötigung und Urkundenfälschung. 

Es laufe zudem ein Disziplinarverfahren gegen ihn und er befinde sich nicht mehr im Dienst, so die Staatsanwaltschaft weiter. Das Landgericht Mosbach müsse jetzt über die Anklage entscheiden. Zu Hintergründen und weiteren Informationen zur Tat äußerte sich die Staatsanwaltschaft telefonisch zunächst nicht.

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