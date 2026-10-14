Polizist soll 246.415 Euro aus Kontrollen behalten haben

Heilbronn/Mosbach (dpa/lsw) - Ein Polizist des Präsidiums Heilbronn soll innerhalb der vergangenen fünf Jahre 246.415 Euro behalten haben, die eigentlich als Sicherheitsleistungen im Rahmen von Verkehrskontrollen gedacht waren. Das Geld habe er in mehr als 150 Fällen nicht wie vorgesehen weitergeleitet, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach mit. Sie erhob nun Anklage wegen des Verdachts der Untreue sowie wegen Untreue in Tateinheit mit Nötigung und Urkundenfälschung.