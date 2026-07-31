Europaweite Aktion

Mehr Verkehrskontrollen in Hessen in der kommenden Woche

Hessen macht Anfang August wieder bei der Speed-Week mit: Wo und wann geblitzt wird, bleibt geheim. Wer sich ans Tempolimit hält, ist auf der sicheren Seite.

Mit der Speed-Week soll für verantwortungsvolles Fahren sensibilisiert werden. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Mit der Speed-Week soll für verantwortungsvolles Fahren sensibilisiert werden. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Autofahrer aufgepasst: Hessen beteiligt sich erneut an der europaweiten Speed-Kontrollwoche vom 3. bis zum 9. August. In diesem Zeitraum führe die Polizei im gesamten Verkehrsraum Kontrollen durch, teilte eine Sprecherin des Innenministeriums mit. Wo und wann genau mit Kontrollen zu rechnen ist, werde jedoch im Vorfeld nicht veröffentlicht. 

«Mit verstärkten Kontrollen wollen wir das Bewusstsein für die Gefahren zu schnellen Fahrens schärfen, Verstöße konsequent ahnden und so Menschenleben schützen», erklärte Innenminister Roman Poseck (CDU). Ziel sei es, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten und mit mehr Rücksicht und Verantwortung unterwegs seien. «Wir wollen mit der Speed-Week für verantwortungsbewusstes Fahren sensibilisieren.»

Auch nach Ansicht des Verkehrsclubs ADAC leisten die Kontrollen einen Beitrag zu mehr Sicherheit. Den Verkehrsteilnehmenden würden so die Gefahren schnellen Fahrens bewusst gemacht. «Die Geschwindigkeit ist an die Umgebung anzupassen. So gesehen ist ein Tempolimit auch als Limit und nicht als Empfehlung zu verstehen», sagte Ulrich Chiellino, Leiter ADAC Verkehrspolitik.

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