Polizist soll Freundin erschossen haben

Weilrod (dpa/lhe) - Eine 23-jährige Frau ist im Hochtaunuskreis erschossen worden. Ihr gleichaltriger Lebensgefährte sei noch am Tatort in Weilrod festgenommen worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Wiesbaden am Donnerstag mit. Es handle sich um einen Bundespolizisten. Nach den ersten Ermittlungen sei bei der Tat seine Dienstwaffe genutzt worden. Zeugen hatten am Mittwochabend in dem kleinen Ortsteil Mauloff einen Schuss gehört und den Notruf alarmiert. Als die Rettungs- und Einsatzkräfte eintrafen, war die Frau bereits tot. Die Umstände der Tat waren zunächst unbekannt. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts des Totschlags ermittelt.