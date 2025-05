Poseck drängt auf Partnerschaft mit USA - Reise nach Ohio

Wiesbaden/Dayton (dpa/lhe) - Vor einer Reise über den Atlantik pocht Hessens Innenminister Roman Poseck auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg auf eine Stärkung der Partnerschaft mit den USA. Wenngleich die Regierung von US-Präsident Donald Trump «immer wieder berechtigte Kritik hervorruft, liegt die weitere enge Zusammenarbeit in allen Sicherheitsfragen nicht zuletzt in unserem eigenen Interesse», betonte der CDU-Politiker vor seiner Teilnahme als Delegationsleiter des Bundesrates an der Frühjahrstagung der Parlamentarischen Versammlung der Nato. Diese ist vom 23. bis 26. Mai in Dayton im US-Bundesstaat Ohio geplant.