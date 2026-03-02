Angriffe im Nahen Osten

Poseck: Lage in Hessen nach Angriff gegen Iran weiter ruhig

CDU-Innenminister Roman Poseck erklärt, wie die hessische Polizei auf den Krieg im Nahen Osten reagiert. Was sagt er mit Blick auf Synagogen, US-Einrichtungen und Kundgebungen?

Der Iran-Krieg kann weltweite Auswirkungen haben - auch Hessens Polizei ist wachsam. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa
Der Iran-Krieg kann weltweite Auswirkungen haben - auch Hessens Polizei ist wachsam.

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach dem israelisch-amerikanischen Angriff auf den Iran und dessen Gegenschlägen hat Hessens Innenminister nach eigenen Worten keine Erkenntnisse über hiesige «konkrete Gefahren». Roman Poseck (CDU) sagte in Wiesbaden, er beziehe sich dabei auch auf jüdische, israelische und US-Einrichtungen, also laut einer Sprecherin etwa auf Synagogen und das US-Generalkonsulat in Frankfurt. Bislang habe sich «die Lage in Hessen ruhig entwickelt», ergänzte der Minister.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

«Wir gehen aber davon aus, dass dieser Konflikt noch länger andauert und dass er natürlich auch Auswirkungen bei uns haben wird. Deshalb werden wir ausgesprochen wachsam bleiben», betonte Poseck. 

Sicherheitsmaßnahmen

Die Sicherheitsmaßnahmen seien bei den genannten Einrichtungen in Hessen bereits vor Ausbruch des Iran-Krieges «sehr, sehr hoch» gewesen. Sie könnten bei Bedarf jederzeit weiter verstärkt werden.

Roman Poseck (CDU), Innenminister von Hessen, äußert sich zur Sicherheit in seinem Bundesland nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Roman Poseck (CDU), Innenminister von Hessen, äußert sich zur Sicherheit in seinem Bundesland nach dem Kriegsausbruch im Nahen Osten. (Archivbild)

Auch die zwölf Kundgebungen am vergangenen Wochenende in Hessen mit Bezug zum Ausbruch des Iran-Krieges verliefen laut Poseck «sehr friedlich und sehr unproblematisch». Die meisten Demos hätten sich gegen die gegenwärtige Staatsführung im Iran gerichtet. 

Neue Kundgebungen?

Er hoffe sehr, dass auch weitere Kundgebungen in Hessen friedlich verliefen, ergänzte der Innenminister. Er rechne täglich mit neuen Demonstrationen: «Das Versammlungsgeschehen wird dynamisch bleiben.» 

Poseck fügte hinzu, die Polizei in den Bundesländern habe sich bereits mit Blick auf die Eskalation im Nahen Osten und die möglichen Auswirkungen auf Deutschland ausgetauscht. Es gebe weiterhin einen «engen Dialog». Auch die Verfassungsschutzämter stünden im Austausch untereinander.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BW-Innenminister: Keine konkrete Gefahr für Einrichtungen
Eskalation im Nahen Osten

BW-Innenminister: Keine konkrete Gefahr für Einrichtungen

Der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran im Nahen Osten eskaliert. Was bedeutet das für Einrichtungen in Baden-Württemberg? Innenminister Strobl gibt eine Einschätzung ab.

01.03.2026

Höhere Sicherheitsmaßnahmen nach Angriff auf Iran
Sicherheit

Höhere Sicherheitsmaßnahmen nach Angriff auf Iran

Hessen verstärkt die Sicherheitsvorkehrungen. Laut Innenministerium betrifft dies besonders jüdische, israelische und amerikanische Einrichtungen.

28.02.2026

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach
Wahlkampf

Innenminister Roman Poseck spricht in Wald-Michelbach

Der Hessische Innenminister Roman Poseck gibt auf Einladung der Ortsverbände aus dem Überwald und Gorxheimertal Einblick in die Themen Sicherheit und Wirtschaft.

21.01.2026

Hessens Polizei nimmt US-Einrichtungen noch mehr in Blick
Krieg im Nahen Osten

Hessens Polizei nimmt US-Einrichtungen noch mehr in Blick

Wiesbaden ist das Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte. Was bedeutet das für Hessen nach den US-Angriffen im Iran?

23.06.2025

Minister mit Blick auf Iran: Hessentag und Synagogen sicher
Nahost

Minister mit Blick auf Iran: Hessentag und Synagogen sicher

Israel greift den Iran an, der Nahost-Konflikt eskaliert. Was heißt das für Hessen, sein Landesfest und seine Synagogen? Innenminister Poseck informiert.

13.06.2025