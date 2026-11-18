Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Alexander Kralik-Neuber und Tom Oettinger haben an der Demonstration von «Gen Z regelt» am 31. Oktober teilgenommen – und wollen sich auch an diesem Freitag wieder der Initiative anschließen. Wie blicken sie auf den Jugendprotest?

Kralik-Neuber ist mit 28 Jahren an der oberen Altersgrenze der «Gen Z». Er studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt und sieht großen Investitionsbedarf in Schulen und Universitäten. «Das ist wirklich gerade alles andere als schön», sagt er der Deutschen Presse-Agentur.

Weitere wichtige Themen sind mehr Klimaschutz und die Ablehnung einer Wehrpflicht. Die große Vielfalt der Teilnehmenden hat ihn nicht gestört. «Es war sehr einfach, da Konsens zu finden», sagt er.

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Berichterstattung «differenzierter, als wir erwartet hatten»

Nach der Demonstration drehten sich Berichterstattung und Diskussionen um die Ausschreitungen am Abend. Vollständig seien die Themen der Jugendlichen aber nicht von den Krawallen überschattet worden, findet Kralik-Neuber. «Wir haben im Nachgang dann auch einige Zeitungsartikel oder Headlines dazu uns angeschaut. Und es war differenzierter, als wir erwartet hatten.»

Die Demo an Halloween hatte zunächst friedlich begonnen. Später gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Versammlung wurde aufgelöst. Am Abend kam es auf der Einkaufsstraße Zeil dann zu Gewaltausbrüchen und Plünderungen. Laut Innenministerium wurden 180 Beamte verletzt.

«Einschüchternde» Polizeipräsenz?

Kralik-Neuber findet, dass anfangs «zu viele» Polizisten anwesend gewesen seien. «Das war schon bis zu einem gewissen Punkt auch einschüchternd», sagt er. Vor allem für junge Teilnehmer sei es schwierig gewesen. «Am Anfang war es fast eine Eins-zu-Eins-Betreuung. Und das ist schon ungewöhnlich.»

Für die Polizei hatte die Demo einen Großeinsatz bedeutet, auch wenn sie mit einem überwiegend friedlichen Verlauf gerechnet hatte. Dass es zu Ausschreitungen wie in den vergangenen Wochen in Frankreich kommen könnte, davon ging auch das hessische Innenministerium nicht aus.

Auf Seite der Teilnehmer sieht Kralik-Neuber wenig Bedarf, bei der nächsten Demonstration etwas zu ändern. Besonders mit der Organisation der Initiative zeigt er sich zufrieden: «Ich glaube, die haben das eigentlich sehr gut gemacht in Frankfurt.»

Foto: Andreas Arnold/dpa Bei der Demo im Oktober formulierten Jugendliche ihr Anliegen. (Archivbild)

Allerdings werde man am 20. November mehr darauf achten, dass Demonstranten sicher abreisen können. «Wahrscheinlich werden wir jetzt erst mal gucken, dass alle zumindest zum nächsten Verkehrsmittel kommen und von da dann sich trennen», sagt Kralik-Neuber. Normalerweise könne man von Demonstrationen zwar allein nach Hause gehen, nach den Erfahrungen vom 31. Oktober wolle man aber verhindern, dass jemand allein auf der Zeil bleibt.

«Die Demo an sich war nicht das Problem»

Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert «bei gesicherten Erkenntnissen über eine linksextreme Unterwanderung» ein Verbot der geplanten Demo. Der Student hält das «für brandgefährlich» und «absurd». «Wenn wir an der Position schon anfangen, eine Demo zu verbieten, welche Demos können wir dann noch erlauben?», fragt Kralik-Neuber.

Auch einen abgelegenen Standort hält er für falsch. Es sei wichtig, dass eine solche Demonstration von der Bevölkerung wahrgenommen werde. «Das wird sie halt nicht, wenn sie irgendwo ganz am Rande ist, sondern sie sollte zentral bleiben.»

Foto: Boris Roessler/dpa Der Demozug lief quer durch die Stadt. (Archivbild)

Stattdessen sieht er eine «politische Vermischung» von Demonstration und Krawallen im Anschluss. «Die Demo an sich war nicht das Problem.» Es sei eine normale und friedliche Demonstration gewesen.

Ob aus «Gen Z regelt» eine konstante Aktion in der Größenordnung wie beispielsweise Fridays for Future wird – da ist sich Kralik-Neuber nicht sicher. «Ich glaube, langfristig wird der Druck auf der Straße größer, wenn sich einfach nichts ändert.»

Vergleich mit Fridays for Future

Auch Tom Oettinger von der Grünen Jugend Frankfurt war bei der Demonstration am 31. Oktober dabei. Nach Ansicht des 20-Jährigen verlief die Demonstration sehr erfolgreich: «Gerade für eine Jugendbewegung hat man das schon länger nicht mehr so groß gesehen, seit Fridays for Future», sagt er.

Trotz der Ausschreitungen habe die Initiative ihre Themen platzieren können, findet Oettinger: «Man hat schon teilweise gesehen – in der Reaktion – dass es zumindest wahrgenommen worden ist, dass es diese Anliegen gibt.»

Dazu gehören aus seiner Sicht die Proteste gegen eine Wehrpflicht, den Sozialabbau oder für mehr Klimaschutz. Die Bewegung habe zwar keine klar ausformulierten Forderungen, gebe aber einen klaren Auftrag für die Politik vor, sagt er.

Verbotsdebatte schreckt Teilnehmer ab

Ein Verbot fände er «ein bisschen feige», sagt Oettinger. Selbst wenn die Demo am Ende doch nicht verboten würde, habe das einen abschreckenden Effekt. Gerade junge Leute überlegten «mindestens zweimal, ob sie dann tatsächlich hingehen wollen».

Er rechnet trotz der abschreckenden Faktoren mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl wie schon Ende Oktober. Die Forderungen seien diesmal präziser. «Bei der letzten Demo war es ja im Voraus noch relativ unklar, worum geht es da? Was wird da eigentlich passieren? Das ist jetzt nicht der Fall», so Oettinger.