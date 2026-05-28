Gesundheitsreform

Protesttag an Kliniken - mit Auswirkungen für Patienten?

Mit Einsparungen unter anderem bei den Krankenhäusern will die Bundesregierung die Finanzen der Krankenkassen stabilisieren. Kliniken und deren Mitarbeiter wollen das nicht hinnehmen.

An mehreren Kliniken im Südwesten wird am Donnerstag gegen Sparpläne protestiert. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
An mehreren Kliniken im Südwesten wird am Donnerstag gegen Sparpläne protestiert. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit einem Protesttag wollen sich mehrere Kliniken in Baden-Württemberg gegen das geplante Sparpaket im Gesundheitswesen wehren. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind am Donnerstag Versammlungen und Kundgebungen an Krankenhäusern in unter anderem Stuttgart, Tübingen, Karlsruhe und Emmendingen geplant. Auch die Zentren für Psychiatrie in Wiesloch und Weinsberg beteiligen sich an der Aktion. Vielerorts wird der Protest laut Verdi von den Beschäftigten und den Arbeitgebern gemeinsam getragen.

Größere Auswirkungen auf die Versorgung der Patienten dürften die Aktionen nicht haben. Die Veranstaltungen sollen meist nur etwa eine halbe Stunde oder eine Stunde dauern. 

Mit den Aktionen wollen die Mitarbeiter und die Klinikbetreiber gegen das von der Bundesregierung geplante Sparpaket zur finanziellen Stabilisierung der Krankenkassen protestieren. Mit dem vom Kabinett auf den Weg gebrachten Paket sollen die gesetzlichen Krankenkassen 2027 um 16,3 Milliarden Euro entlastet werden. Das soll ein erwartetes Defizit von 15,3 Milliarden Euro decken und erneute Anhebungen der Zusatzbeiträge verhindern.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Kliniken und Mitarbeiter schlagen Alarm

Geplant sind unter anderem Ausgabenbremsen bei Praxen, Kliniken und Pharmabranche - aber etwa auch höhere Zuzahlungen für Medikamente und Einschränkungen der kostenlosen Mitversicherung von Ehepartnern.

Verdi befürchtet, dass die Sparpläne große Auswirkungen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Die Pläne sähen vor, dass Personalkosten reduziert würden. Das führe zu weniger Personal, mehr Belastung für die Beschäftigten und ein Absenken von Standards, teilte die Gewerkschaft mit. 

Die Klinikbetreiber rechnen durch die Pläne mit einem massiven Anstieg der Defizite in den Krankenhäusern im Südwesten. Das sei nicht zu verkraften, hieß es von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG).

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
SPD und CSU wollen Änderungen bei Gesundheitsreform
Gesundheitskosten

SPD und CSU wollen Änderungen bei Gesundheitsreform

Die Koalition will die steigenden Ausgaben der Krankenkassen unter Kontrolle bringen, um neue Beitragserhöhungen zu vermeiden - mit einer Palette an Einsparungen. Haben sie eine gerechte Balance?

15.04.2026

Gesundheit

Insolvenzwelle bei den Krankenhäusern

In vielen Krankenhäusern geht die Existenzangst um. Müssen Kliniken schließen, wird das voraussichtlich vor allem ländliche Regionen treffen.

11.10.2023

Krankenhaussterben

Kliniken verlangen bei Protesttag zusätzliche Finanzspritzen

Auf Transparenten steht «Rette Dein Krankenhaus» und «Alarmstufe rot»: Mit bundesweiten Aktionen machen Kliniken ihre teils bedrohliche Finanzlage deutlich. Kommt noch extra Geld?

20.09.2023

Apotheken-Protesttag: von der Politik im Stich gelassen
Weinheim/Region

Apotheken-Protesttag: von der Politik im Stich gelassen

Eine ausufernde Bürokratie und eine nicht mehr auskömmliche Finanzierung treiben auch die Bergsträßer Pharmazeuten um. Deshalb blieben am Mittwoch die Apotheken geschlossen.

14.06.2023

Corona

Nach Pflichtende: Ärzte und Patienten tragen weiter Masken

Offiziell gibt es auch in Krankenhäusern und Arztpraxen keine Maskenpflicht mehr. In besonders sensiblen Bereichen setzt man dort aber weiter auf den Schutz. Und auch die Patienten bleiben vorsichtig.

16.04.2023