Prozess gegen 53-Jährigen wegen des Verdachts des Mordes

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 53-Jähriger muss sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen des Verdachts des Mordes an seiner ehemaligen Freundin verantworten. Der Mann räumte zum Auftakt des Prozesses nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein, die Frau erschlagen zu haben. Dem Deutschen wird vorgeworfen, nach Streitigkeiten in der Beziehung die Frau im Mai in Offenbach getötet zu haben.