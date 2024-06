Prozess nach Ausschreitungen rund um Eritrea-Festival

Gießen (dpa/lhe) - Knapp ein Jahr nach den Ausschreitungen rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen kommt es an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) zu einem ersten Prozess gegen einen Beschuldigten vor dem Amtsgericht der mittelhessischen Stadt. Ein 24-jähriger Mann muss sich wegen der Vorwürfe des schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich als Teil einer etwa 100-köpfigen Gruppe an gewaltsamen Übergriffen auf Polizeibeamte beteiligt zu haben. Die Gruppe soll sich unter anderem mit Steinen, Flaschen und Stöcken bewaffnet haben. Durch die Angriffe sollen mehrere Beamte verletzt worden sein und Hämatome und Platzwunden davongetragen haben.