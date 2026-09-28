Prozessauftakt: Männer sollen Ex-Chef entführt haben

Heilbronn (dpa/lsw) - Sie sollen ihren früheren Chef gefesselt im Kofferraum entführt und ausgeraubt haben: Zwei Männer müssen sich nun vor dem Landgericht Heilbronn verantworten. Den Tatverdächtigen im Alter von 21 und 24 Jahren wird erpresserischer Menschenraub vorgeworfen, wie das Gericht mitteilte. Seit Anfang April sitzen die beiden in Untersuchungshaft.

Mitte März sollen die Männer ihrem 28 Jahre alten Ex-Chef in einem Gewerbegebiet in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) aufgelauert haben. Daraufhin sei der Mann von ihnen überwältigt und gefesselt worden.

Auf Feldweg zurückgelassen

Unter der Androhung von Gewalt verriet der Geschädigte Passwörter für Laptop, Mobiltelefone und Bankkarten, woraufhin die Männer unter anderem online Waren im Wert von mehr als 87.000 Euro bestellten. Erst am nächsten Morgen sollen sie den 28-Jährigen mit leichten Verletzungen an einem Feldweg bei Steinheim an der Murr zurückgelassen haben. Ob dem Vorfall ein Konflikt zwischen dem Unternehmer und den Männern vorausging, war zunächst unklar.

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