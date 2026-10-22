Feuerwehr prüft

Pulverförmige Substanz in Amtsgericht-Briefkasten entdeckt

Ein Eingang des Amtsgerichts Sinsheim ist nach einem Fund im Briefkasten gesperrt. Der Betrieb geht weiter – wie Besucher ins Gebäude gelangen.

Die Feuerwehr prüft nun die Substanz. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr prüft nun die Substanz. (Symbolbild)

Sinsheim (dpa/lsw) - Mitarbeiter des Amtsgerichts Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben im Briefkasten eine pulverförmige Substanz entdeckt. Der betroffene Eingang wurde gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte. Derzeit prüfe die Feuerwehr die Substanz – das Ergebnis stand noch aus.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. Nach bisherigem Stand gab es keine Verletzten. Der Betrieb am Amtsgericht lief am Morgen normal weiter. Der Zutritt zum Gebäude sei durch einen Hintereingang gewährleistet.

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