Notfall

Pumpe zieht Kind in Freibad unter Wasser

Drama im Freibad: Ein Kind wird unter Wasser gezerrt. Wie couragierte Helfer das Leben des Mädchens retteten - und was jetzt untersucht wird.

Menschen eilten der Neunjährigen schnell zu Hilfe. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Menschen eilten der Neunjährigen schnell zu Hilfe. (Symbolbild)

Waldbronn (dpa/lsw) - An den Haaren hat eine Pumpe ein neunjähriges Mädchen in einem Freibad unter Wasser gezogen. Das Kind musste wiederbelebt werden, ist aber außer Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte. Aufsichtspersonen und Badegäste seien bei dem Vorfall am Samstagabend in Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) sehr schnell zu Hilfe geeilt.

Die genaue Ursache sei noch unklar. Ein Gutachter solle die technische Anlage überprüfen, sagte der Sprecher. Der Badebetrieb sei eingestellt worden. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» über den Badeunfall berichtet.

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