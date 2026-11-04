Pur-Sänger Hartmut Engler soll Bundespräsidenten mitwählen
Pur-Sänger Hartmut Engler soll im Januar den neuen Bundespräsidenten mitwählen. Der Musiker freut sich auf die besondere Aufgabe.
Berlin/Stuttgart (dpa) - Pur-Sänger Hartmut Engler («Abenteuerland», 64) soll im Januar bei der Bundespräsidenten-Wahl mitentscheiden. Die Grünen im baden-württembergischen Landtag wollen den Musiker für die Bundesversammlung am 30. Januar nominieren. Engler freut sich nach eigenen Worten auf die Aufgabe. «Ich freue mich darauf, weil das eine Form von demokratischer Teilhabe ist, die nicht jeder genießen darf. Ich finde das spannend», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
2010 erhielt Engler den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg. Im Mai 2026 wurde ihm zudem das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Gewürdigt wurde damit sein langjähriges soziales Engagement. Seine musikalischen Anfänge liegen in Bietigheim-Bissingen, wo er während seiner Schulzeit in einer Band spielte, aus der später Pur hervorging.
Bundesversammlung wählt Nachfolge für Steinmeier
Die Bundesversammlung entscheidet am 30. Januar über Steinmeiers Nachfolge. Sie setzt sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und ebenso vielen Wahlleuten der Länder zusammen. Union und SPD haben dort eine Mehrheit. Merz will auch die Grünen in die Kandidatensuche einbeziehen. Die Bundesländer benennen zurzeit ihre Wahlleute für die Bundesversammlung, obwohl die schwarz-rote Koalition in Berlin sich noch nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten festgelegt hat.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach sich bereits dafür aus, dass eine Frau das höchste Amt in Deutschland übernehmen soll. Einen konkreten Namen nannte er bisher nicht. Die Wahl der baden-württembergischen Mitglieder der Bundesversammlung findet an diesem Donnerstag im Landtag statt.