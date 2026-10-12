Verkehr

Quad-Fahrer ohne Helm stürzt in Hünfeld

Ein Fahrer verliert auf einem Feldweg die Kontrolle und stürzt. Sein Fahrzeug ist nicht zugelassen.

Mit Kopfverletzungen wird der Quad-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Mit Kopfverletzungen wird der Quad-Fahrer in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Hünfeld (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Hünfeld (Kreis Fulda) ist ein Quad-Fahrer leicht verletzt worden. Der 23-Jährige habe am Sonntag auf einem Feldweg am Ortsrand von Sargenzell die Kontrolle über sein nicht zugelassenes Fahrzeug verloren, sei in einen Graben gefahren und gestürzt, teilte die Polizei mit.

Mit Kopfverletzungen wurde der Mann, der ohne Helm fuhr, ins Krankenhaus gebracht. An dem vierrädrigen, motorradähnlichen Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei beziffert dessen Höhe auf einen niedrigen dreistelligen Betrag.

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