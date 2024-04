Queerfeindlicher Angriff im Bahnhofsviertel

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind im Frankfurter Bahnhofsviertel angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten die beiden am frühen Sonntagmorgen zunächst mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Im weiteren Verlauf schlug einer aus der Gruppe einen der beiden ins Gesicht, ein anderer trat dem Zweiten gegen das Schienbein. Anschließend ergriff die Vierergruppe laut Polizei die Flucht. Derzeitige Erkenntnisse deuten nach Behördenangaben auf einen queerfeindlichen Hintergrund hin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.