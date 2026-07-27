Kriminalität

Queerfeindlicher Angriff in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen

Mitten in Frankfurt attackiert ein Unbekannter eine 26-jährige Person wegen ihrer Kleidung. Nach dem Angriff sucht die Polizei Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann soll die queere Person wegen ihrer Kleidung beleidigt und geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: Federico Gambarini/dpa
Ein bislang unbekannter Mann soll die queere Person wegen ihrer Kleidung beleidigt und geschlagen haben. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eine 26 Jahre alte Person aus der queeren Community ist nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen in Frankfurt beleidigt und geschlagen worden. Der Vorfall habe sich gegen 6.00 Uhr in der Konstablerwache ereignet, teilte die Polizei mit. Demnach habe ein bislang unbekannter Mann die queere Person laut den Angaben der Beamten wegen ihrer Kleidung beleidigt und sie mit der flachen Hand unterhalb des Ohres geschlagen. Der Tatverdächtige sei danach geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Obdachloser nach Angriff gestorben - Polizei sucht Zeugen
Kriminalität

Obdachloser nach Angriff gestorben - Polizei sucht Zeugen

Nach einer brutalen Attacke in Hanau liegt ein Obdachloser wochenlang im Koma und stirbt. Vom Täter fehlt nach Monaten weiter jede Spur. Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

07.02.2026

Frau beim Gassigehen in der Nacht mit Messer attackiert
Kriminalität

Frau beim Gassigehen in der Nacht mit Messer attackiert

Die Polizei sucht nach Zeugen. Eine Frau wird mitten in der Nacht mit einem Messer angegriffen. Der Täter ist auf der Flucht.

29.10.2025

Heidelberg: Unbekannter attackiert Lkw-Fahrer mit Pfefferspray
Zeugen gesucht

Heidelberg: Unbekannter attackiert Lkw-Fahrer mit Pfefferspray

Beschimpft, geschlagen und mit Pfefferspray besprüht. Die Polizei sucht einen Mann, der einen Lkw-Fahrer angriff und verletzte.

05.09.2025

Polizei sucht nach Angriff in Kassel Zeugen
Kriminalität

Polizei sucht nach Angriff in Kassel Zeugen

Geschlagen, getreten, beleidigt - so endet für einen Mann eine Begegnung am See. Die Polizei prüft ein homophobes Motiv.

09.05.2025

Queerfeindlicher Angriff in Frankfurt - ein Mann verletzt
Polizei sucht Zeugen

Queerfeindlicher Angriff in Frankfurt - ein Mann verletzt

Zwei Männer sind zu Fuß unterwegs, als ein Unbekannter sie beleidigt und angreift. Dann macht ein zweiter Täter mit.

27.04.2025