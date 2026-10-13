Rad gegen E-Scooter: lebensgefährlich verletzt

Heilbronn (dpa/lsw) - Beim Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer in Heilbronn ist ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der mutmaßlich jugendliche E-Scooter-Fahrer flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Nach den Angaben einer Sprecherin hatte der 66 Jahre alte Radfahrer dem E-Scooter-Fahrer am Montag an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß stürzte er über den Lenker. Auch der E-Scooter-Fahrer soll gestürzt sein, kurz nach dem Radler geschaut haben und dann weitergefahren sein. Laut Zeugen war dort ein weiterer E-Scooter-Fahrer im Jugendalter unterwegs. Die Polizei sucht jetzt nach beiden.