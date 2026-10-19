Sechs Tage später

Radfahrer stirbt nach Unfall mit E-Scooter

Bei einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter ist ein 66-jähriger Radfahrer in Heilbronn lebensgefährlich verletzt worden. Nun ist der Mann im Krankenhaus gestorben.

Der Mann starb im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Der Mann starb im Krankenhaus. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Nach einem Zusammenstoß mit einem E-Scooter-Fahrer in Heilbronn ist ein 66 Jahre alter Radfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann am Sonntag in einem Krankenhaus.

Wie bereits berichtet, hatte der 66-Jährige am Montag an einer Kreuzung einem mutmaßlich jugendlichen E-Scooter-Fahrer die Vorfahrt genommen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Radfahrer über den Lenker und wurde lebensgefährlich verletzt. Auch der E-Scooter-Fahrer soll gestürzt sein, kurz nach dem 66-Jährigen geschaut haben und anschließend weitergefahren sein.

Laut Zeugen war ein weiterer E-Scooter-Fahrer im Jugendalter am Unfallort unterwegs. Zu den von der Polizei beiden gesuchten Scooterfahrern lagen zunächst keine weiteren Angaben der Polizei vor.

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