Unfall in Wiesbaden

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Auto kollidiert auf einer Kreuzung in Wiesbaden mit einem 58-jährigen Radfahrer. Der stürzt und wird schwer verletzt.

Ein 58-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall im Wiesbadener Rheingauviertel schwere Verletzungen zu. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Ein 58-jähriger Radfahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall im Wiesbadener Rheingauviertel schwere Verletzungen zu. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Wiesbaden schwer verletzt worden. Der 21-jährige Autofahrer war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend auf der Rüdesheimer Straße in Richtung Loreleiring unterwegs gewesen. Zur selben Zeit fuhr der 58 Jahre alte Radfahrer auf der Rauenthaler Straße in Richtung Ringkirche. Als das Auto und der Radfahrer auf einer Kreuzung im Rheingauviertel zusammenstießen, stürzte der 58-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst habe den Radfahrer anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zum Hergang des Unfalls.

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