Unfall in Darmstadt

Radfahrer nach Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Ein Radfahrer wird in Darmstadt von einer Straßenbahn erfasst – und dabei schwer verletzt.

In Darmstadt ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn gekommen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
In Darmstadt ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Straßenbahn gekommen. (Symbolbild)

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein 40-jähriger Radfahrer hat sich in Darmstadt bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt. Der Mann hatte am Samstagabend aus ungeklärter Ursache den Fahrweg der Bahn gekreuzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den Sachschaden an der Straßenbahn auf einen hohen vierstelligen Bereich. Der Verkehr war rund um den Willy-Brandt-Platz vorübergehend eingeschränkt.

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