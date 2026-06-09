Radfahrer von Straßenbahn erfasst - Krankenhaus

Freiburg (dpa/lsw) - Ein Fahrradfahrer ist in Freiburg von einer Straßenbahn erfasst worden. Der Mann sei vermutlich schwer verletzt, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Er sei in ein Krankenhaus gekommen. Die Feuerwehr teilte mit, als sie eingetroffen sei, habe eine schwer verletzte Person neben der Bahn gelegen. Die Ursache und der Hergang des Unfalls seien Gegenstand der Ermittlungen, hieß es weiter von der Polizei. Details zum Unfallopfer gab die Polizei zunächst nicht an. Fahrgäste in der Bahn wurden nicht verletzt.