Verkehrsunfall in Osthessen

Radfahrer prallt gegen Auto – 14-Jähriger schwer verletzt

Mit gebrochener Schulter und Gesichtsverletzungen endet die Fahrt eines Jugendlichen nach einem Crash mit einem Pkw.

Mit Gesichtsverletzungen und Schulterbruch wird der junge Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Mit Gesichtsverletzungen und Schulterbruch wird der junge Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Rasdorf (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Rasdorf (Kreis Fulda) schwer verletzt worden. Der 14-Jährige übersah laut Polizei das Auto einer 27-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Er prallte gegen das Auto, erlitt Verletzungen in Gesicht und einen Bruch im Bereich der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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