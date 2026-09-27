Radfahrer prallt gegen Auto – 14-Jähriger schwer verletzt
Mit gebrochener Schulter und Gesichtsverletzungen endet die Fahrt eines Jugendlichen nach einem Crash mit einem Pkw.
Rasdorf (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Rasdorf (Kreis Fulda) schwer verletzt worden. Der 14-Jährige übersah laut Polizei das Auto einer 27-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Er prallte gegen das Auto, erlitt Verletzungen in Gesicht und einen Bruch im Bereich der Schulter und wurde in ein Krankenhaus gebracht.