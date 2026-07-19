Auto prallt gegen Baum: drei Schwerverletzte

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Auto ist in Offenbach gegen einen Baum geprallt, dabei sind drei Insassen schwer verletzt worden. Das Auto fing nach dem Crash Feuer, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte seien gegen 3.00 Uhr am Sonntag alarmiert worden. Erste Notrufe, wonach ein Mensch in dem Auto eingeklemmt sei, hätten sich nicht bewahrheitet. Es sei niemand mehr in dem brennenden Wagen gewesen. Die drei Verletzten seien in Kliniken gebracht worden. Mit einer Drohne sei das Umfeld der Unfallstelle abgesucht worden, um sicherzugehen, dass nicht noch jemand in dem Fahrzeug saß.