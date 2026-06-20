Radfahrer prallt gegen Auto – schwer verletzt
In einer Kurve verliert ein Radfahrer die Kontrolle. Wenig später kommt der 20-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Stuttgart (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist in Stuttgart gegen das Heck eines geparkten Autos geprallt und dabei schwer verletzt worden. Mit mutmaßlich hoher Geschwindigkeit verlor der 20-jährige Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrrad, wie die Polizei mitteilte. Er streifte einen abgestellten Wagen und prallte im Anschluss ungebremst gegen das andere Auto. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.