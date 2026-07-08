Motiv rätselhaft

Radfahrer schlägt Kind ins Gesicht

Ein Knirps und seine Mutter sind auf einem Gehweg unterwegs. Plötzlich nähert sich ein Rad - und es knallt.

Ein Radfahrer soll in Weil am Rhein ein Kind geschlagen haben. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Ein Radfahrer soll in Weil am Rhein ein Kind geschlagen haben. (Symbolbild)

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Mit der flachen Hand soll ein Radfahrer in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen kleinen Jungen ins Gesicht geschlagen haben. Laut Polizei lief der sieben Jahre alte Junge am Dienstagmorgen mit seiner Mutter auf einem Gehweg zur Schule. Als der Radfahrer auf dem Gehweg vorbeifuhr, habe er das Kind ohne ersichtlichen Grund geschlagen und sei weitergefahren, berichtete es die Mutter der Polizei. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

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