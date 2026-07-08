Radfahrer schlägt Kind ins Gesicht
Ein Knirps und seine Mutter sind auf einem Gehweg unterwegs. Plötzlich nähert sich ein Rad - und es knallt.
Weil am Rhein (dpa/lsw) - Mit der flachen Hand soll ein Radfahrer in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen kleinen Jungen ins Gesicht geschlagen haben. Laut Polizei lief der sieben Jahre alte Junge am Dienstagmorgen mit seiner Mutter auf einem Gehweg zur Schule. Als der Radfahrer auf dem Gehweg vorbeifuhr, habe er das Kind ohne ersichtlichen Grund geschlagen und sei weitergefahren, berichtete es die Mutter der Polizei. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.