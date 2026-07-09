Radfahrer stirbt nach Sturz in Rüsselsheim
Ein älterer Mann verunglückt auf einem Radweg, in der Klinik stirbt er. Was über den Unfallhergang bisher bekannt ist.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Ein 75 Jahre alter Mann ist nach einem Sturz mit seinem Fahrrad in Rüsselsheim gestorben. Nach den bisherigen Ermittlungen war er am Dienstagvormittag auf einem Radweg gegen einen Poller gefahren und gestürzt, wie die das Polizeipräsidium in Darmstadt mitteilte.
Schwer verletzt wurde der aus dem Main-Taunus-Kreis stammende Mann in eine Klinik gebracht, dort starb er.