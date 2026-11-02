Tödliche Kollision

Radfahrer stirbt Wochen nach Unfall in Ulm

Der Radfahrer soll bei Rot über den Fußgängerüberweg gefahren und betrunken gewesen sein. Was genau geschah Ende September in Ulm? Die Polizei bittet um Hinweise.

Der 72-jährige Radfahrer soll betrunken über eine rote Ampel gefahren sein. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der 72-jährige Radfahrer soll betrunken über eine rote Ampel gefahren sein. (Symbolbild)

Ulm (dpa) - Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist in Ulm Wochen nach einem Unfall an seinen Verletzungen gestorben. Der Polizei zufolge war der Mann Ende September bei Rot mit seinem Fahrrad über einen Fußgängerüberweg gefahren und von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Er soll betrunken gewesen sein.

Der 61-jährige Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Der Radfahrer sei daraufhin gestürzt und mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Dort sei er vergangene Woche gestorben, teilte die Polizei mit. Zeugen werden nun um Hinweise gebeten.

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