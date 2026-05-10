Unfälle

87-Jährige nach Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Eine Frau überquert eine Straße an einem Überweg für Fußgänger. Plötzlich wird sie von einem Mann auf einem Fahrrad angefahren.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)

Eschborn (dpa/lhe) - Eine 87-Jährige ist in Eschborn im Main-Taunus-Kreis von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau habe einen Fußgängerüberweg überqueren wollen, ersten Ermittlungen zufolge habe der Radfahrer sie möglicherweise übersehen, teilte die Polizei Wiesbaden mit. Die 87-Jährige sei am Kopf schwer verletzt worden. Der Radfahrer habe sich leicht verletzt.

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