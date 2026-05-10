87-Jährige nach Kollision mit Radfahrer schwer verletzt

Eschborn (dpa/lhe) - Eine 87-Jährige ist in Eschborn im Main-Taunus-Kreis von einem Radfahrer angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau habe einen Fußgängerüberweg überqueren wollen, ersten Ermittlungen zufolge habe der Radfahrer sie möglicherweise übersehen, teilte die Polizei Wiesbaden mit. Die 87-Jährige sei am Kopf schwer verletzt worden. Der Radfahrer habe sich leicht verletzt.