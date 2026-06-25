Fahrradunfall

Radfahrer tot neben Feldweg gefunden – Polizei ermittelt

Passanten finden einen schwer verletzten Radfahrer, wenig später ist der Mann tot. Bisher ist nicht klar, was genau passiert ist.

Die Rettungskräfte konnten nurnoch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Rettungskräfte konnten nurnoch den Tod des Mannes feststellen. (Symbolbild)

Schwaigern (dpa/lsw) - Ein Radfahrer ist bei Schwaigern (Landkreis Heilbronn) nach einem Sturz gestorben. Der Mann sei auf den Kopf gestürzt und habe sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, erklärte ein Sprecher der Polizei. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist allerdings noch unklar. Das ermittelt nun die Polizei.

Fußgänger hatten den 58-Jährigen am Mittwochabend neben einem Feldweg liegend entdeckt. Da sei der Radfahrer schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Dafür, dass der Radfahrer in einen Unfall mit einem anderen Fahrzeug verwickelt war, gebe es aber keine Hinweise, so die Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heidelberg: 5-Jähriger bei Unfall mit Radfahrer verletzt
Unfallflucht

Heidelberg: 5-Jähriger bei Unfall mit Radfahrer verletzt

Ein 5-jähriger Junge ist bei einem Fahrradunfall in Heidelberg verletzt worden. Der beteiligte Radfahrer fuhr davon.

12.06.2026

Vermisster Radfahrer nach einer Woche tot in Bach gefunden
Breisgau-Hochschwarzwald

Vermisster Radfahrer nach einer Woche tot in Bach gefunden

Ein Radfahrer macht sich nachts auf den Heimweg, kommt aber nicht dort an. Eine Woche später gibt es traurige Gewissheit.

10.11.2025

Mannheim: 41-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt - Unfallverursacher auf der Flucht
Hinweise erbeten

Mannheim: 41-Jähriger bei Fahrradunfall verletzt - Unfallverursacher auf der Flucht

Bei einem Unfall auf der Neckarauer Straße in Mannheim wurde ein 41-jähriger Radfahrer verletzt, als ein unbekannter Mountainbiker ihn in einer Engstelle übersah. Zeugen gesucht.

11.09.2025

Zwei schwer verletzte Menschen auf Feldweg gefunden
Wetzlar

Zwei schwer verletzte Menschen auf Feldweg gefunden

Was ist am Ortsrand von Wetzlar am frühen Morgen passiert? Die Polizei geht von einer Straftat aus, die Ermittlungen stehen jedoch erst am Anfang.

03.04.2025

Notfall

Passanten finden bewusstlosen und verletzten Jugendlichen

02.10.2023