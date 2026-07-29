In Klinikum gebracht

Radfahrerin von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt

Beim Rechtsabbiegen erfasst ein Fahrer die Radfahrerin mit seinem Auto. Die 41-Jährige kommt mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. (Symbolbild)

Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Dadurch erlitt die 41-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Der 21 Jahre alte Autofahrer wollte am Montagnachmittag nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die auf derselben Straße auf einem Radweg geradeaus fuhr. Die 41-Jährige kam in eine Klink.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Von Auto erfasst: Radfahrerin in Wiesloch schwer verletzt
Unfall

Von Auto erfasst: Radfahrerin in Wiesloch schwer verletzt

Ein Abbiegevorgang endete in Wiesloch mit schweren Folgen: Eine Radfahrerin wurde erfasst und verletzt. Zudem entstand ein Schaden im höheren vierstelligen Bereich.

vor 1 Stunde

Auto erfasst 82-Jährige beim Abbiegen – schwere Verletzungen
Beim Linksabbiegen übersehen

Auto erfasst 82-Jährige beim Abbiegen – schwere Verletzungen

Bei Grün über die Straße – und plötzlich trifft ein Auto eine Seniorin. Sie wird vier Meter weit geschleudert und verletzt sich schwer.

09.06.2026

Motorradfahrer wird von abbiegendem Auto erfasst und stirbt
Unfälle

Motorradfahrer wird von abbiegendem Auto erfasst und stirbt

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Renningen. Am Unfallort kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Die Polizei ermittelt.

15.04.2025

Landkreis Offenbach

Auto erfasst Radfahrerin: 71-Jährige in Krankenhaus

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes kommt es zum Zusammenstoß eines Autos mit einem Pedelec. Die Radfahrerin erleidet schwere Verletzungen.

09.05.2024

Unfall

Zusammenstoß mit Lastwagen: Radfahrerin stirbt in Klinik

Ein Lkw hat beim Abbiegen eine Radfahrerin erfasst. Rund eine Woche später ist die Frau nun im Krankenhaus gestorben. Ein Streifenwagen auf dem Weg zur Unglücksstelle hat außerdem einen weiteren tödlichen Unfall verursacht.

29.04.2024