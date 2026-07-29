Radfahrerin von abbiegendem Auto erfasst und schwer verletzt

Wiesloch (dpa/lsw) - Eine Radfahrerin ist in Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) von einem abbiegenden Auto erfasst worden. Dadurch erlitt die 41-Jährige schwere Verletzungen, wie die Polizei jetzt mitteilte. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Der 21 Jahre alte Autofahrer wollte am Montagnachmittag nach rechts abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin, die auf derselben Straße auf einem Radweg geradeaus fuhr. Die 41-Jährige kam in eine Klink.