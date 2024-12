Radschnellwege kommen nur langsam voran

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Sie heißen Radschnellwege, doch realisiert werden sie nur langsam. Zwei der in Hessen vorgesehenen Fahrrad-Autobahnen sind nach jahrelanger Planung in Bau: Eine soll von Frankfurt nach Darmstadt führen. Der südliche Abschnitt zwischen Darmstadt und Langen ist nun fertig - neun Jahre, nachdem die Machbarkeitsstudie vorgelegt wurde. In Nordhessen wächst inzwischen ein weiterer Schnellweg zwischen Vellmar und Kassel.