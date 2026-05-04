Rätselhafte Angriffe in der Wilhelma: Bereich bleibt zu

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf Kinder in einem abgedunkelten Tierhaus der Stuttgarter Wilhelma sind die betroffenen Gebäude in der Australien-Welt auch zum Wochenbeginn geschlossen geblieben. Die Wilhelma hatte nach Bekanntwerden der Vorfälle beschlossen, den Bereich für Nachttiere in der sogenannten Terra Australis vorübergehend zu schließen - aus Vorsorgegründen und zum Schutz der Besucherinnen und Besucher, wie Zoo-Direktor Thomas Kölpin sagte.

Rätselhafte Vorfälle

Unklar sei, ob die Gebäudeteile auch in den kommenden Tagen geschlossen bleiben, sagte eine Sprecherin der Wilhelma. Direktor Kölpin stehe in Kontakt mit der Polizei. Dort wurden am Wochenende keine weiteren Zwischenfälle gemeldet. Auch Zeugen seien nicht auf die Polizei zugekommen, sagte ein Sprecher.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die beiden Fälle stellen die Ermittler bislang vor ein Rätsel. Die Kinder im Alter von drei und sechs Jahren waren nach Angaben der Polizei durch spitze Gegenstände leicht verletzt worden. Beide Vorfälle hatten sich an unterschiedlichen Tagen im selben Bereich des Gebäudes ereignet, es wurden laut Polizei zudem keine scharfen Gegenstände oder Ecken gefunden.

Mehr als 1,8 Millionen Besucher

Der Zoologisch-Botanische Garten ist einer der meistbesuchten Zoos in Deutschland. Jahr für Jahr besuchen mehr als 1,8 Millionen Menschen das Gelände unweit des Neckars. Mit rund 11.000 Tieren aus fast 1.200 Arten ist die Wilhelma nach eigenen Angaben einer der artenreichsten Zoos weltweit.