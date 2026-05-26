Rätselhafter Angriff auf Autofahrer – Polizei ermittelt

Frankfurt/Hanau (dpa/lhe) - Ein mutmaßlicher Angriff auf einen Autofahrer gibt der Polizei Rätsel auf. Der 44-Jährige sei stark verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Offenbach mit. Er habe angegeben, am Freitagnachmittag bei seiner Autofahrt zwischen Frankfurt und Hanau angehalten und ausgestiegen zu sein, weil ein anderes Auto offenbar eine Panne gehabt habe.

In einer Blutlache auf der Straße liegend sei er wieder zu sich gekommen, sein Handy und sein Ehering seien verschwunden gewesen. «Der Mann fuhr anschließend in einem stark verletzten Zustand nach Hause», heißt es in der Mitteilung der Polizei. Seine Frau habe die Wunden erstversorgt. Im Krankenhaus wurde dann eine tiefe Armverletzung festgestellt, die mit mehreren Stichen behandelt wurde. Zudem habe der Mann Prellungen sowie Kratzer. Der genaue Tatort ist ihm den Angaben zufolge nicht bekannt.