Räuber brechen in Wohnung ein und fesseln Bewohner

Idstein (dpa/lhe) - Unbekannte sind in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) in eine Wohnung eingebrochen und haben den Bewohner gefesselt. Ob sie auch Wertgegenstände erbeuteten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge schlugen die beiden Täter in der Nacht auf Montag die Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnzimmer. Dort hätten sie den älteren Mann gefesselt und nach Wertgegenständen befragt. Nach der Tat seien sie geflüchtet. Der Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht.