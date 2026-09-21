Überfall

Räuber brechen in Wohnung ein und fesseln Bewohner

Schockierender Einbruch mitten in der Nacht: Der Bewohner sitzt auf der Couch als plötzlich zwei Unbekannte die Terrassentür einschlagen. Nach dem Überfall fehlt von den Tätern jede Spur.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild)

Idstein (dpa/lhe) - Unbekannte sind in Idstein (Rheingau-Taunus-Kreis) in eine Wohnung eingebrochen und haben den Bewohner gefesselt. Ob sie auch Wertgegenstände erbeuteten, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Den Angaben zufolge schlugen die beiden Täter in der Nacht auf Montag die Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnzimmer. Dort hätten sie den älteren Mann gefesselt und nach Wertgegenständen befragt. Nach der Tat seien sie geflüchtet. Der Bewohner wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Zeuge hatte laut Polizei wenige Tage zuvor zwei verdächtige Personen beobachtet. Sie sollen OP-Masken angehabt und an einer Hecke zum Grundstück gestanden haben. Die Polizei prüft einen Zusammenhang und bittet um weitere Zeugenhinweise.

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