Räuber mit Machete überfällt Tankstelle nahe Limburg
Abends betritt ein Mann eine Tankstelle in Elbtal. Er ist maskiert, ganz in Schwarz gekleidet - und zückt eine Machete.
Elbtal (dpa/lhe) - Mit einer Machete in der Hand hat ein maskierter Mann eine Tankstelle in Elbtal bei Limburg ausgeraubt. Der unbekannte Täter hielt der Mitarbeiterin am Samstagabend die Klinge vor und forderte sie auf, ihm das Bargeld aus der Kasse zu geben, wie die Polizei auf Grundlage ihrer ersten Erkenntnisse mitteilte. Mit seiner Beute sei er anschließend zu Fuß geflüchtet.
Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach dem ganz in Schwarz gekleideten Mann, hat ihn bislang aber nicht gefunden. Nun hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.